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Гончарук заявил о готовности Украины к отопительному сезону

01.10.2019 / 17:56
Украина своевременно накопила необходимые резервы природного газа в хранилищах, это подтверждает готовность к отопительному сезону.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук 30 сентября.

Сообщается, что на сегодня нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением.

"К зиме мы готовы. Как я уже ранее говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах. И это дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой будут какие-то кризиса, у меня на сегодня нет", - заявил Гончарук

При этом, глава правительства отметил, что в Украине есть системные проблемы в энергетике.

"У нас серьезна ситуация с энергетикой. Если смотреть на перед, у нас много системных проблем в энергетике. Там также очень большой процент износа. Инфраструктура теряет огромное количество тепла. Потери в отдельных городах достигают 40%. Поэтому с этим нужно бороться. Мы очень много теряем. Очень нерасчетливо с этим себя ведем. Там же вопрос коррупции относительно неэффективного управления определенными объектами. Об этом мы отдельно поговорим", - заявил Гончарук.

Напомним, в Киеве с понедельника, 30 сентября, начался отопительный сезон. По индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

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отопительный сезон, Гончарук
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