Гончарук обещает отопительный сезон без проблем, кроме двух городов

Об этом свидетельствует видеоблог Гончарука "Чашка премьера"

Прямая речь: "Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем.

Исключением являются лишь два города – это Смила (Черкасская области – ред..) и Новый Раздел (Львовской области). Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже".

По словам премьера, в первую очередь, это связано с тем, что отопление в этих городах подавали частные компании – и они "своими действиями создали критические ситуации".

"И в том, и в другом случае решение мы нашли. Правительство приняло все необходимые документы, чтобы люди в этих городах также были в комфорте и не испытывали сложности с отоплением своих домов", – заверил Гончарук.

Предыстория: отопительный сезон в Украине обычно начинается ориентировочно 15 октября. В домах с централизованным теплоснабжением отопление включают, когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов в течение трех дней подряд

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