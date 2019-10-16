Задолжал бюджету 215 тысяч: Пиарщика Дениса Иванова разыскивает МВД Украины

ООО «Смарт менеджер» задолжало бюджету Украины 215 тысяч гривен. Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда города Киева. Государственная налоговая инспекция в Подольском районе города Киева еще в 2015 году подала иск в суд о взыскании налоговой задолженности ООО «Смарт менеджер» перед бюджетом за 2013-2015 гг. «Указанная согласованная сумма налоговых обязательств ответчиком обжаловано ни была, также не осуществлялись мероприятия по ее погашению», — говорится в решении суда.

Суд иск удовлетворил в полной мере и постановил взыскать указанную сумму незамедлительно. Владельцем и руководителем фирмы до середины 2014 года официально являлся Денис Иванов, более известный как «черный пиарщик», находящийся в розыске МВД по нескольким уголовным статьям, пишет replyua.net.

После этого у фирмы якобы изменился владелец и руководитель. Новым владельцем стало Риджленд Венчас Пов.

Однако и сам Денис Иванов, и его сотрудники в Facebook регулярно публиковали информацию, которая подтверждает, что реальным владельцем ООО «Смарт менеджер» (Smart Manager) является Денис Иванов.

Таким образом, Денис Иванов явно пытался избежать и уголовной ответственности, поскольку еще в 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) и другие правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Дениса Иванова и его фирмы ООО «Смарт Менеджер».

Тогда СБУ заявила о расследовании сотрудничества между «Укрзализныцей» (УЗ) и частной компанией «Смарт Менеджер», собственником и руководителем которой являлся Денис Иванов. Ряд чиновников и руководство частной компании шли по делу о присвоении 21 млн грн госсредств. По данным СБУ, речь идет об услугах медиаподдержки, которые «Смарт Менеджер» якобы оказывала монополисту, а в реальности деньги выводились из госкомпании. Дело до сих пор рассматривается в суде, проходят следственные действия. Факты разворовывания денег подтверждают расследования журналистов.

По данным Youcontrol, на сентябрь 2019 года у компании «Смарт Менеджер» было аннулировано свидетельство НДС. Также указано, что общая сумма налогового долга составляет около 225 тыс. грн.

Таким образом, Денис Иванов через фирму «Смарт Менеджер» явно не только разворовывал бюджет Украины, используя государственную компанию, но и не платил налоги на крупную сумму.