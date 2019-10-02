Ахметов подписал "мировую" в споре по "Укртелекому" на 760 миллионов долларов

Об этом сообщает пресс-служба SCM.

В понедельник, 1 октября, компании Raga Establishment Limited (владельцем которой является бывший украинский банкир Денис Горбуненко - ЭП) и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году", - говорится в сообщении.

"В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами", - добавили в компании.

Напомним: суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" Рината Ахметова доплатить 760 млн долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd.

В январе 2018 года Окружной суд города Никосии (Кипр) заморозил активы Ахметова на 820 млн долларов по иску Raga Establishment.

В начале 2017 года Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC "Укртелеком", а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов.

Переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть больше года после приватизации.

Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в "Укртелекоме".

По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке "Укртелекома" считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей примерно 25%.

А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал, что контрольный пакет у Дмитрия Фирташа.

Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

Но Raga со своей стороны заявляла, что Горбуненко купил компанию у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

Компания заявляла, что в 2013 году продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов, но получила из этой суммы только 100 млн долларов.

Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке "Укртелекома".

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