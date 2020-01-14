Ахметов заплатил Фирташу более 700 миллионов долларов по делу "Укртелекома"

Об этом ЭП стало известно от собственных источников в компании.

По данным собеседника, выплата указанных средств была осуществлена в конце 2019 года.

1 октября стало известно, что компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой спор о продаже "Укртелекома" в 2013 году на 760 млн долларов.

В пресс-службе СКМ на запрос ЭП информацию о выплате более 700 млн долларов компании Raga Establishment Ltd не опровергли, однако отказались предоставить какие-либо детали.

"Действительно, 1 октября 2019 года спор о продаже" Укртелекома" был окончательно урегулирован", - заявили в компании.

Как отмечается, в рамках мирового соглашения прекращены все судебные и другие процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами.

"Информация о существенных условиях мирового соглашения, по решению обеих сторон, не подлежит обнародованию", - добавили в пресс-службе.

Напомним: суд Лондона в июне 2017 обязал "СКМ" Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Ранее Окружной суд Никосии (Кипр) заморозил активы Ахметова на 820 млн долларов по иску Raga Establishment.

В начале 2017 Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а затем перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов.

Переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть чуть больше, чем через год после приватизации.Согласно доводами ответчика, переговоры начались по требованию экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Ахметова купить долю в Укртелекоме.

По версии ответчика, в ходе начальных переговоров о потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, которая примерно равна 25%.

А Сергей Арбузов, который выступал доверенным лицом президента беглого в переговорах, якобы проинформировал, что контрольный пакет у Дмитрия Фирташа.

Согласно доводами СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100% владельцем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

Но Raga со своей стороны заявляет, что Горбуненко купил компанию у ее бывшего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

Компания заявляет, что в 2013 году продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов, но получила из этой суммы только 100 млн долларов.

Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке "Укртелекома".

Источник