Витренко - о покупке газа у РФ: нет ни контрактов, ни переговоров

Отвечая на вопрос, мог бы "Нафтогаз" иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа напрямую у "Газпрома", Витренко сказал: "Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".

По его словам, у нас есть и раньше были законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома", но ничего не изменилось. "Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ у России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне перестанут поставлять газ, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", - заявил Витренко.

30 декабря 2019 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и российский газовый монополист "Газпром" подписали контракт о транзите российского газа в Европу с использованием украинской газотранспортной системы по правилам Европейского Союза на пятилетний срок с возможностью продления. Срок ранее действующего контракта 2009 года на транзит, как и контракта на поставку российского газа в Украину, истек 1 января 2020 года. Подписанию этого контракта предшествовало заключение между сторонами мирового соглашения - договора об урегулировании претензий.

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