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Меркель призвала довести до конца строительство "Северного потока 2"

13.01.2020 / 14:21
Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно быть доведено до конца, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован. Нам нужно довести его до конца", - сказал она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Страны Европы выиграют от строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявила Меркель.

"Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов", - сказала.

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект", - добавила Меркель.

Газопровод "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила Меркель.

"Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - добавила она.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что "Северный поток" - "в первую очередь экономический проект, это правильный проект и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить строительство газопровода "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты.

"Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - продолжил Путин.

Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Источник

газ, Меркель, Северный поток - 2
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