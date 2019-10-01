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Премьер сетует на "рекордные долги": каждая третья гривня пойдет на погашение

01.10.2019 / 12:49
Премьер-министр Алексей Гончарук предупредил, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги".

Об этом шла речь на брифинге премьер-министра 30 сентября.

Прямая речь: "Украине нужно расти 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривня в следующем году пойдет на погашение долгов...

Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше это платили".

Напомним, ранее Кабинет министров на заседании 29 сентября одобрил Программу действий правительства.

Предшественник Гончарука премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что с 2005 по 2013 годы украинская власть одолжила за рубежом и внутри страны 50 миллиардов долларов, что примерно равно бюджету Украины на 2019 год.

Украина ежегодно тратит 5 млрд долларов на обслуживание своего внешнего долга.

Источник 

Кабмин, долги, Гончарук
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