СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения – Зеленский

Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Децентрализация", отвечая на вопросы журналистов.

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не поднимались для людей", - сказал президент.

"Это вопрос очень серьезный и вскоре мы проинформируем общество. Я просил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа "сюрпризов" для общества не будет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о вероятном повышении цен на электроэнергию для людей с 1 августа.

"Мы должны сделать, чтобы увеличение цен не было. Мое отношение к этому очень простое - сегодня 1,68 грн за кВт-час. Я считаю, что у нас есть население, которые не может себе позволить платить даже 1,68 грн.

И поэтому СНБО также будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможность снижения цен на электроэнергию для отдельных слоев населения", - рассказал Зеленский.

В то же время правительство намерено сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-час еще на месяц - до 1 сентября 2021 года: одобрение такого решения внесено в повестку дня заседания правительства в 28 июля.

Напоминаем: президент Владимир Зеленский назвал фейковой информацию о росте с 1 августа цены на электроэнергию для населения.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности – вскоре должно быть принято решение о механизме.

Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, в министерстве настаивают на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для тех, которые потребляют больше, - другая.

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