Группа депутатов Европарламента выступила с заявлением в связи с заключением между США и Германией соглашения по "Северному потоку-2"

При этом констатировав, что его реализация как подрывает безопасность Украины, так и увеличивает энергозависимость самого ЕС от России.

Текст заявления, которое датировано 27 июля, обнародован во вторник в Брюсселе.

"Соглашение между США и Германией в отношении "Северного потока-2" – не европейское соглашение, но попытка двух стран улучшить свои двусторонние отношения и изменить ситуацию с очень плохой на плохую. Трубопровод "Северный поток-2" подрывает украинскую безопасности, тем более, что Россия продолжает провокации и увеличивает напряжение в отношении Украины – от наращивания военного присутствия на украинской границе, которое мы наблюдали этой весной до совершенно недавних пропагандистских действий в виде направления жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека", - уверены подписанты.

Они также констатировали, что кроме этого, проект "Северный поток-2" противоречит Зеленому курсу ЕС и увеличивает зависимость ЕС от энергетических поставок из России.

"Мы призываем институции ЕС учиться на ошибках прошлых и нынешних отношений с Россией и продолжать поддерживать всестороннюю политику, которая основывается на европейских ценностях, а не на деловых сделках", - подчеркнули политики.

Заявление подписали Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андриус Кубилиус, Сандра Калниете, Домене Девеса, Мартин Хойсик, Иван Стефанес, Рамона Стругариу, Радан Канев, Карен Мелхиор, Лиудас Мажилис.

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