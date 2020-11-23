Украина готовится стать лидером криптовалют в Восточной Европе

В 2014 году управление страны пыталось утвердить законопроект о криптографии, который бы дал возможность официального ведения бизнеса и его представления на международной арене криптовалют. К сожалению, эта попытка не имела положительного окончания.

Несмотря на это, политики продолжили работать над данным вопросом, и уже был создан новый законопроект о цифровых активах, после представления которого, эксперты предположили его успешность.

НБУ согласилась отвечать за легализацию криптовалюты и утвердил решение, что к 2025 году данный сектор станет полностью прозрачным в своих действиях и сможет полноценно функционировать на рынках, так как будет закреплен крепким законодательным основанием. Поэтому, вероятно, в будущем вы сможете купить криптовалюту в Украине без особых проблем.

Согласно нормативным документам, цифровые активы рассматриваются как разновидность доверенности на имущество, с ними можно осуществить любую операцию, кроме оплаты.

Более того, авторы внесли четкое объяснение их использования, включая обмены на другие валюты. Не ограничиваясь только этим, новый законопроект описывает все права и требования, касающиеся хранителей цифровых активов, включая биржи, кошельки и любую организацию, которая сейчас работает и процветает в крипто-среде.

С развитием данного сектора, особенно интересной становится возможность регулирования работы децентрализованных автономных организаций (ДАО), которая должна четко быть прописанной в законопроекте.

Система защиты является одним из важнейших элементов в данной области, так как это то, что дает пользователю уверенность и желание развиваться именно на данной платформе, поэтому разработчики позаботились и о ней. Таким образом, в законопроекте речь идет о создании экосистемы в сотрудничестве органов безопасности, Комиссии фондового рынка и государственных органов, которые тоже будут иметь полноценный доступ.

Так как, НБУ является хранителем ценных бумаг государственных облигаций, этот орган также будет привлечен к правовому процессу, если эти облигации будут оцифрованные. Такое сотрудничество позволит создавать инфраструктурные проекты, тем самым возрождая рынок ценных бумаг и делая его более прозрачным и доступным для физических лиц.



Конечно, законопроект еще не утвержден и впереди еще много целей и невыполненных задач, однако это уже отличный шаг к выходу на европейскую арену и представление Украины как конкурентоспособного члена в крипто бизнесе, который может неожиданно улучшить состояние экономики страны в ближайшее время. Более того, начатый законопроект о запуске цифровой валюты центрального банка до 2025, которая получила название е-гривна.

Остается только следить за новостями и увидим что же будет дальше…