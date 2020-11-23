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На украинском рынке стало больше импортных овощей

23.11.2020 / 17:58
На украинском рынке увеличилась доля импортных овощей в 2020 году.

 

Об этом сообщает agroportal со ссылкой на исследования компании Pro-Consulting.

"Рынок овощей и зелени в Украине в основном заполнен отечественной продукцией. В прошлом году доля импорта составляла от 1% до 3,5% в разные периоды", - говорится в исследовании.

Однако в первой половине текущего года отмечено увеличение импортного сегмента до 10,9%, "что свидетельствует о некоторой сдаче позиций украинскими овощеводами", — отмечают аналитики.

Источник

импорт, рынок, овощи
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