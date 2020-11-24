Войти | Зарегистрироваться
14:27

вторник,
24 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Украина поднялась на 20 позиций по качеству дорог в международном рейтинге The Legatum Prosperity Index

24.11.2020 / 12:49
Украина в 2020 году поднялась на 126-е место в общем рейтинге качества дорог (146-е в 2019 году).

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") со ссылкой на международный рейтинг "Индекс процветания" (The Legatum Prosperity Index), публикующийся образовательным аналитическим центром Legatum Institute.

"В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге "Качество дорог" - сейчас мы занимаем 126-е место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - отмечает "Укравтодор".

В рейтинге "Транспорт" стране поднялась на 12 позиций - до 73-го места; в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" – 77-е место (+10 позиций).

В целом в рейтинге Индекса процветания Украина заняла 92-ю позицию, поднявшись на четыре пункта по сравнению с 2019 годом и на 19 позиций - по сравнению с 2018 годом.

The Legatum Prosperity Index - интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т. д. Его ежегодно заключает образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Как сообщалось, на начало ноября 2020 года на завершающей стадии реконструкции в Украине (сдаются в эксплуатацию, завершена либо завершается укладка последнего шара асфальтобетона) находились 3,9 тыс. км дорог. По данным главы "Укравтодора" Александра Кубракова из 100 искусственных сооружений, которые агентство планировало отремонтировать в 2020 году, 78 уже реконструированы.

Источник

дороги, рейтинг, качество дорог
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.