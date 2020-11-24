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Падение промпроизводства в Украине снова ускорилось

24.11.2020 / 14:53
Объемы промышленного производства в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,0%. Это больше, чем в сентябре, когда было зафиксировано падение на 4,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Падение промпроизводства в Украине снова ускорилось

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь 2020 по сравнению с январем-октябрем прошлого года промпроизводство сократилось на 6,8%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,4%, в перерабатывающей промышленности - падение на 8,3%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 4,5%.

Падение промпроизводства в Украине снова ускорилось

Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В январе 2020 года объемы промышленного производства сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%. В апреле падение составило 16,2%, в мае 12,2%, в июне - на 5,6%, в июле - 4,2%, в августе - 5,3%, в сентябре - 4,4%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

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падение, промпроизводство
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