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Украина хочет привлечь 300 млн долларов от МБРР на преодоление последствий COVID

24.11.2020 / 15:46
Кабмин одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе и получения 300 млн долларов займа.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября, сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь 300 млн долларов для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", - написал он.

Отмечается, что займ позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

Для этого планируется:

-введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;
-поддержка бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
-укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Источник

МБРР, COVID-19
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