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Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн - Шмыгаль

14.09.2021 / 12:48
Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму $411 млн.

"Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму $411 млн", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в "Телеграм-канале".

Отмечается, что $200 млн будут направлены на развитие в стране высшего образования, $211 млн - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Источник

Шмыгаль, МБРР
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