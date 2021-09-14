Всемирный банк: тариф на электроэнергию для украинцев должен постепенно вырасти

Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

Бьерде отметила, что Всемирный банк поддержал расширение программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, которая является хорошим целевым инструментом поддержки малообеспеченных граждан.

Но в то же время недавнее решение правительства снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление сектора. К тому же, оно все больше ослабляется из-за пандемии COVID-19.

Также вице-президентка ВБ отмечает, что цена на электроэнергию для жилого сектора традиционно субсидируется за счет цены для бизнеса. Так, несмотря на повышение тарифов на электроэнергию в 2015 и 2017 годах, перекрестное субсидирование до сих пор не было прекращено.

"Последнее решение по тарифам для населения может привести к увеличению перекрестных субсидий, что потенциально негативно повлияет на международную конкурентоспособность энергоемких отраслей Украины", - заявила она.

По ее словам, это повлияет и на то, что привлечь инвестиции в энергосектор будет сложнее. А также "в связи с продолжением субсидирования, средства государственного бюджета и в дальнейшем будут вымываться", - резюмировала она.

Напоминаем: президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабмину создать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию с учетом социальной защиты потребителей.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк в интервью ЭП рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. Тогда ожидалось, что соответствующее решение должно быть вскоре принято.

Однако впоследствии Кабмин принял новую модель ПСО, согласно которой тариф на электроэнергию для населения снизили до 1,44 грн / кВт-час с 1 октября до 30 апреля 2022 года. Он будет действовать при условии потребления объемом до 250 кВт в месяц, для потребления сверх этого объем тариф остается 1,68 грн / кВт-час.

Источник