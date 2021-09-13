Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления РФ "Северным потоком-2" – глава ОПУ

"И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы всё же ждем, что это ляжет на бумагу", - сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве 11 сентября.

Он отметил, что Украина уже сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью получения международного правового механизма гарантий и шагов по обеспечению национальной безопасности Украины в случае эксплуатации "Северного потока-2".

"Действительно хочу сказать, что механизм санкций, который работал, – он работал", - сказал глава Офиса президента.

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

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