Войти | Зарегистрироваться
15:25

понедельник,
13 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления РФ "Северным потоком-2" – глава ОПУ

13.09.2021 / 14:21
Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления РФ "Северным потоком-2", сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы всё же ждем, что это ляжет на бумагу", - сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве 11 сентября.

Он отметил, что Украина уже сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью получения международного правового механизма гарантий и шагов по обеспечению национальной безопасности Украины в случае эксплуатации "Северного потока-2".

"Действительно хочу сказать, что механизм санкций, который работал, – он работал", - сказал глава Офиса президента.

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Источник

Ермак, Северный поток 2
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.