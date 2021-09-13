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СНБО рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него – Данилов

13.09.2021 / 13:19
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, – как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, "банкопадов" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - заявил Данилов на конференции YES Brainstorming в Киеве 11 сентября.

Что касается бизнесмена Игоря Коломойского, секретарь СНБО отметил, что "если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, то он бы никоим образом и не мог бы ничего делать".

"Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ – ИФ) должны совместно (с СНБО – ИФ) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому", - сказал секретарь СНБО.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

Источник

Данилов, банкопад
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