Войти | Зарегистрироваться
13:54

понедельник,
13 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Витренко рассказал, на что может пойти РФ после запуска "Северного потока-2"

13.09.2021 / 12:48
Возможное резкое снижение "Газпромом" объемов транзита природного газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" приведет к таким изменениям свойств газа, которые вызовут вопросы у европейских операторов газотранспортных систем на западной границе Украины.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если ("Газпром"- УП) ничего не даст (не будет закачивать газ для транспортировки по украинской ГТС), то нам даже проще - ничего не надо делать. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа, или если очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы с тем, как обеспечить транзит, нужные физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракта между украинским оператором и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее".

По словам главы НАК, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита газа через Украину.

Витренко отметил, что в транзитном контракте есть "какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд", однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас. Он считает, следует этот вопрос "каким-то образом" решить заранее.

По его словам, для решения указанной проблемы необходимо устранить монополию "Газпрома" на поставку газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести точки доступа с западной границы Украины на границу с РФ, и именно в этом был весь смысл перевода работы украинской ГТС на европейские правила.

Напомним: ввод газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию планируется Россией до конца 2021 года.

В Минэнерго Украины, "Нафтогазе" и операторе ГТС Украины допустили, что в случае запуска "Северного потока-2" "Газпром" готов будет резко сократить поставки газа через Украину, не дожидаясь завершения текущего контракта в 2024 году, несмотря на необходимость оплаты неиспользованных мощностей ОГТСУ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

Источник

Витренко, Северный поток 2
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 сентября
12 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.