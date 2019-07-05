Войти | Зарегистрироваться
14:32

пятница,
05 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

"Нафтогаз" прогнозирует полное прекращение транзита газа через Украину с 2020 года

05.07.2019 / 13:53
НАК "Нафтогаз Украины" предупреждает о возможном полном прекращении транзита газа через Украину "не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года".

 

Об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Он добавил, что "Нафтогаз" при этом не менял своей позиции относительно трехсторонних переговоров на политическом уровне по транзиту газа через Украину.

"Считаем, что эта проблема не может быть решена исключительно на уровне отношений между Газпромом и Нафтогазом, поскольку давно стало очевидным, что позиция Газпрома о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", - написал Витренко.

И подчеркнул, что цель России - лишить Украину доходов от транзита газа.

"Мы должны понимать, что политическое руководство РФ в качестве наказания за европейский выбор и независимость Украины имеет целью лишить Украину доходов от транзита газа и делает для этого все возможное", - отметил Витренко.

Он также добавил, что "Нафтогаз" будет использовать "все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины".

Кроме того, НАК намерен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, отметил представитель компании. И добавил, что сейчас компания этим занимается.

"Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту", - подчеркнул он.

С другой стороны, отметил Витренко, Украине нужно готовиться к полному прекращению транзита.

По его словам, эта подготовка сейчас оказалась под угрозой, в частности из-за "ошеломляющего падения собственной добычи газа".

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9,2%. Первые дни июля продемонстрировали еще более угрожающие тенденции", - отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

Как сообщалось, что трехсторонние переговоры в формате Украина-РФ-Европейская комиссия о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года возобновятся уже в сентябре этого года.

Напомним: 18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Источник 

газ, Нафтогаз, транзит газа, Витренко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.