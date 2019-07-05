"Нафтогаз" прогнозирует полное прекращение транзита газа через Украину с 2020 года

Об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Он добавил, что "Нафтогаз" при этом не менял своей позиции относительно трехсторонних переговоров на политическом уровне по транзиту газа через Украину.

"Считаем, что эта проблема не может быть решена исключительно на уровне отношений между Газпромом и Нафтогазом, поскольку давно стало очевидным, что позиция Газпрома о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", - написал Витренко.

И подчеркнул, что цель России - лишить Украину доходов от транзита газа.

"Мы должны понимать, что политическое руководство РФ в качестве наказания за европейский выбор и независимость Украины имеет целью лишить Украину доходов от транзита газа и делает для этого все возможное", - отметил Витренко.

Он также добавил, что "Нафтогаз" будет использовать "все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины".

Кроме того, НАК намерен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, отметил представитель компании. И добавил, что сейчас компания этим занимается.

"Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту", - подчеркнул он.

С другой стороны, отметил Витренко, Украине нужно готовиться к полному прекращению транзита.

По его словам, эта подготовка сейчас оказалась под угрозой, в частности из-за "ошеломляющего падения собственной добычи газа".

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9,2%. Первые дни июля продемонстрировали еще более угрожающие тенденции", - отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

Как сообщалось, что трехсторонние переговоры в формате Украина-РФ-Европейская комиссия о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года возобновятся уже в сентябре этого года.

Напомним: 18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

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