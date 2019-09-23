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У Зеленского заявили, что имплементация "формулы Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться

23.09.2019 / 12:18
Имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" не является каким-то разовым решением, а она ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться и затем приниматься в украинском парламенте.

Это отмечает помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В субботу, 21 сентября, он сообщил на своей странице в Facebook, что в пятницу, 20 сентября, встречался в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штанмайером" и ее в роль урегулировании ситуации на Донбассе.

"Хочу повторить то, что сказал на встрече: 1. Ничего не будет решаться без ведома общества. 2. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. 3. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - отметил Ермак.

"Но это будет потом, а пока что необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем. Делайте выводы, опираясь на результаты наших действий, а не на предположения", - призвал помощник Зеленского.

Источник 

Ермак, формула Штайнмайера
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