Порошенко рассказал, как Путин обещал и не освободил Сенцова

Об этом сказано в интервью Порошенко "5 каналу", которое вышло в эфир 21 сентября.

Прямая речь: "Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста, я хочу отметить, что тогда были задержаны два российских журналиста, в июне 2014 года. И Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: "Отпускаете Сенцова и тех, кого задержали, я отпускаю журналистов". Путин подчеркнул: "Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым".

Это очень хорошо и на все пять лет научило, как надо относиться к таким обещаниям. Было принято решение освободить этих журналистов. И после этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других. Он говорит: "Да подождите, мне принести документы, это террористы"".

По словам Порошенко, в течение 5 лет Путин категорически отказывался обсуждать вопрос освобождения Сенцова, несмотря на огромное давление.

Экс-президент подчеркнул, что "это не в руках Медведчука, не в руках Зеленского, и не в руках Порошенко".

"Путин рассматривал заложников как разменную монету, которой он покупал возможную отмену санкций, или которой он пытался поддержать кого-то, например Медведчука, или ударить по кому-то, например по Порошенко", - считает он.

Отвечая на вопрос, почему обмен состоялся сейчас, Порошенко выразил мнение, что "дальше тянуть не было смысла".

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.

Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

В середине мая 2014 года в Краматорске были задержаны работники российского "LifeNews" Марат Сайченко и Олег Сидякин. Их обвиняли в содействии боевикам.

В ночь на 25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они освобождены. Сотрудников "LifeNews" доставили в Грозный, затем в Москву.

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