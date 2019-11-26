Минэнерго: потребителям, которые используют много электрики, могут повысить тарифы

Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель, передает zn.ua

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО (специальные обязательства, которые государство возложило на Энергоатом и Укргидроэнерго о продаже электричества населению по фиксированным тарифам.) , или режим специальных обязательств – инструмент, который не улучшает эффективность рынка.

Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал Оржель.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава Минэкоэнерго.

Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.

Напомним, ранее советник министра энергетики и защиты окружающей среды Илья Полулях заявил, что принятый в апреле 2017 года закон "О рынке электроэнергии" сегодня работает в сильно искаженном виде.

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