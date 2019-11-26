Транзит газа: "Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома"

Об этом сообщается на Twiiter странице "Нафтогаза".

"Благодаря эффективной совместной работе правительства, НКРЭКУ и Оператора ГТС, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, Газпром имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

Подчеркивается, что "Нафтогаз" согласен с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии М.Шевчович.

"У нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", - говорится в заявлении компании.

"Если Газпром рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если Газпром не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам", - отметили в "Нафтогазе".

Также в "Нафтогазе" напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций, такие как передача газа на границе Украина-РФ и операции "своп".

В компании готовы "конструктивно рассматривать предложения Газпрома по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения".

"На сегодняшний день по окончательному и обязательному для исполнения решению Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с Газпромом как механизм разрешения споров, Газпром должен заплатить Нафтогаза примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - говорится в ответе "Нафтогаза".

В то же время "Нафтогаз" подчеркнул, что урегулирование предыдущих и новых споров между Нафтогазом и Газпромом, отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны Газпрома законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром за злоупотребление доминирующим положением, не должно біть предпосылкой для продолжения транзита.

Напомним: 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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