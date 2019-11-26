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Оржель: если мы подпишем договор с Газпромом — цена будет одной из самых низких в истории

26.11.2019 / 14:52
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом, учитывая большие запасы газа в хранилищах цена может стать одной из самых низких в истории переговоров.

Об этом он заявил на презентации планов работы ведомства.

Оржель подчеркнул, что подписание нового соглашения является абсолютным приоритетом в планах Минэнергетики и отметил, что с принятием анбандлинга вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.

Также Оржель подчеркнул большие объемы газа в подземных хранилищах Украины и европейских странах могут сказаться на цене в новых договоренностях.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы имеющихся в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых низких цен на газ этой зимой", - резюмировал министр энергетики.

Также Оржель отметил, что транзит газа может принести госбюджету до 3 миллиардов долларов поступлений.

Напомним: 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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газ, Газпром, цена газа, Оржель
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