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"Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности Украины для транзита газа

30.06.2021 / 09:42
"Газпром" на аукционе 29 июня вновь отказался бронировать на июль дополнительную транзитную мощность Украине объемом 63,7 млн кубометров газа в сутки.

 

Об этом сообщает Интерфакс.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки. Еще 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - в общем 124 млн куб. м в сутки.

В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, то есть полностью выбирает забронированный объем. В случае, если аукцион мощности проходит с реализацией в 100%, может быть организовано аукцион на прерывные мощности.

Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерывные мощности - так было с аукционами на май и на июнь.

Однако на июль назначен плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. М в сутки) станет на ежегодный профилактику с 13 до 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. М в сутки) - с 6 до 10 июля.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственное сезонной закономерности падения поставок СПГ. Из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа.

Источник

газ, Газпром, цена газа
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