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Марченко заявил о "значительном прогрессе" с МВФ и анонсировал внесение бюджета-2021 в Раду

25.11.2020 / 10:23
Министр финансов Сергей Марченко заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с МВФ и анонсировал быстрое внесение проекта государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду.

 

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Подчеркиваю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций", - отметил министр.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а далее - в Верховную Раду Украины", - добавил он.

По словам Марченко, сейчас в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.

"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - сказал министр.

Напомним: ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что финальный документ проекта госбюджета-2021 до сих пор не сформирован из-за согласования с МВФ, вероятная дата утверждения бюджета на Кабмине - 25 ноября, но опять могут перенести.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Источник

бюджет, МВФ, Марченко
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