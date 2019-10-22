Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов

Они полезнее, потому что для их выращивания требуется гораздо меньшее количество пестицидов и химических веществ. И, наконец, они дешевле. Из-за того, что производители не тратят средства на их хранение и переработку.

На носу ноябрь, поэтому давайте рассмотрим фаворитов осени.

Налегайте на местные яблоки, груши, айву. Эти фрукты, несмотря на свою обыденность, содержат множество полезных веществ, которые необходимы нам для ежедневного поддержания здоровой жизнедеятельности организма.

Регулярное употребление яблок – отличная профилактика атеросклероза, инфаркта и инсульта. Также яблоки улучшают работу системы пищеварения, ускоряют метаболизм, помогают при проблемах с кожей и суставами. А содержащееся в яблоках железо повышает гемоглобин.

Груши рекомендуется употреблять ежедневно при ожирении, сахарном диабете, различных нарушениях в работе поджелудочной железы. Они помогают при гастрите, холецистите, запорах, бессоннице, нервных расстройствах. Груши укрепляют иммунитет, выводят вредные вещества из организма, благоприятно влияют на кровеносную систему.

Айва – один из лидеров по содержанию питательных веществ. Помогает при анемиях, улучшает пищеварение, полезна для желудка и печени. Снимает умственное перенапряжение, помогает бороться со стрессами, поднимает настроение.

Среди овощей фаворитами сезона выступают: тыква и все виды капусты (белокачанная, краснокачанная, брюссельская, цветная).

Тыква помогает противостоять простуде и гриппу, что актуально в ноябре. Также она мягко очищает кишечник, нормализует обмен веществ (за счет наличия в ней редкого витамина Т), помогает при заболеваниях почек и печени. Полезна при проблемах с сердцем и сосудами, атеросклерозе, подагре, нервных расстройствах, спасает от бессонницы.

Все виды капусты содержат много витаминов и микроэлементов. Доказано, что этот простой на первый взгляд продукт способен предотвращать рак. В капустных листьях содержатся глюкозинолаты. Они обезвреживают токсичные соединения в печени и блокируют злокачественные клетки. Кроме того, капуста улучшает работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, ощелачивает кровь, насыщает организм витаминами, содержит антиоксиданты.

Особого внимания заслуживает квашеная капуста. Она – лидер по содержанию витамина С, так необходимого для поднятия иммунитета в холода. Улучшает работу кишечника, выводит "плохой" холестерин. А сок квашеной капусты снижает уровень сахара в крови.

Ольга Фомина, консультант по здоровому образу жизни, блогер

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