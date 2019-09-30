Как вылечить простуду за один день: научный подход

Профессор Рон Экклз из Центра изучения простуды Кардиффского университета поделился секретом, как вылечить простуду всего за один день.

Утро

Начните свой день с горячего душа. Эта процедура очень важна, ведь горячая вода поможет успокоить дрожь, а пар – прочистить носовые пазухи.

Правильный завтрак

Завтрак пропускать совсем нельзя, даже если есть не хочется. Большая тарелка каши с ягодами будет в самый раз. А если все это дополнить еще стаканом апельсинового сока, то заодно пополните запасы витамина С.

Важные процедуры

Чтобы очистить дыхательные пути – сделайте ингаляцию. Если чувствуете пульсирующую головную боль – выпейте что-то вроде аспирина или парацетамола, скорее всего, голова болит из-за того, что нос не дышит. Если болит горло – пополощите его и не забудьте о леденцах, которые помогают снять покраснение.

Прогулка обязательна

Во время простуды принято закутаться в пледы и с чашкой теплого чая с медом ждать, пока простуда пройдет. Но прогуляться нужно. Небольшая прогулка поможет проветрить голову и укрепить иммунитет. Главное – одеться по погоде.

Сытный обед

По всем правилам здорового питания обед должен быть сытным и с включением мяса, ведь белок отлично активизирует работу иммунной системы.

Как вылечить простуду без вреда для здоровья

Эксперты также разобрались, как правильно вылечить ОРВИ без вреда для здоровья и почему привычные нам горячий чай и лимоны оказались под строгим запретом медиков.

"Лимон – номер один в топе антипростудных народных средств. Однако в большом количестве он может только навредить", – отметил терапевт Владимир Бублик.

Все потому, что лимонный сок излишне стимулирует секрецию и наряду с вирусом может вызвать какие-то катаральные проявления в пищеварительном тракте.

В то же время популярны при ОРВИ горячие напитки. Но врачи рекомендуют употреблять чаи и компоты умеренной температуры, до шестидесяти градусов.

"Слизистая и так уже поражена воспалением и нет там того привычного защитного барьера, как всегда, и горячая вода может действительно привести к ожогу и усугубить течение инфекции", – поясняет терапевт.

Но есть и такие, кто спасается алкоголем. По мнению терапевта, это поможет разве что согреться.

"При переохлаждении при начальных проявлениях можно принять небольшое количество. Допустимое количество алкоголя в этом случае – это либо 50 граммов крепкого напитка, или бокал, 100-150 граммов, сухого вина подогретого", – отметил терапевт и добавил, что если употреблять алкоголь и дальше, то он только притупит иммунитет.

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