Moderna заявляет, что ее COVID-вакцина защищает от мутировавших штаммов

Об этом сообщает Business-Insider.

Отмечается, что по данным масштабного исследования, при двух прививках COVID-вакциной от Moderna эффективность защиты против коронавируса составляет 94%. Компания также получила от американского регулятора разрешение на использование вакцины.

Однако сейчас в компании заявили, что при прививке их вакциной человеческое тело производит меньше антител против коронавируса со штаммом из ЮАР. Moderna подчеркивает, что ее вакцины до сих пор достаточно для защиты от мутировавшего штамма COVID-19.

В то же время, американская компания уже работает над новой версией собственной вакцины против варианта коронавируса из ЮАР, которая сможет производить больше антител от с COVID-заболевания.

Также компания планирует исследовать, будет ли эта новая версия иметь больше эффекта от новых мутировавших вариантов коронавируса. Пока неизвестно, когда дополнительные тестирования на людях могут начаться.

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