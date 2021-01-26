Россия возобновила строительство "Северного потока-2"

Об этом сообщает Reuters

Дословно: "Судно Фортуна (российской компании КВТ-РУС - ред УП) в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода Северный поток - 2".

Напомним: 19 января Соединенные Штаты внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Справка: Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии. США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекту протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток - 2" только усилит зависимость Европы от газовых поставок из России. В то же время защитники нового газопровода обвиняют США в том, что они стремятся потопить "Северный поток-2" просто потому, что хотят нарастить продажи собственного сжиженного газа.

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