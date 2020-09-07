В Берлине пригрозили России "Северным потоком-2" из-за отравления Навального

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по "Северному потоку-2", - заявил Маас.

До сих пор правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода. В частности, канцлер Ангела Меркель заявила, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода навредит немецким и европейским компаниям. "В проекте задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них - из Германии", - отметил он.

Вместе с тем, по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2" - в данном случае неправильно.

В то же время глава МИД Германии предупредил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами по ответу".

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.

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