Войти | Зарегистрироваться
14:42

понедельник,
07 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

В Берлине пригрозили России "Северным потоком-2" из-за отравления Навального

07.09.2020 / 13:12
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас надеется, что Россия своим отказом в расследовании отравления Алексея Навального "не заставит Германию изменить свою позицию по "Северному потоку-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по "Северному потоку-2", - заявил Маас.

До сих пор правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода. В частности, канцлер Ангела Меркель заявила, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода навредит немецким и европейским компаниям. "В проекте задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них - из Германии", - отметил он.

Вместе с тем, по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2" - в данном случае неправильно.

В то же время глава МИД Германии предупредил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами по ответу".

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.

Источник

отравление, Германия, РФ, Навальный, Северный поток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.