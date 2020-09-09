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Страны G7 требуют от России наказать виновных в отравлении Навального

09.09.2020 / 16:47
Россия должна быстро найти и привлечь к ответственности организаторов отравления оппозиционера Алексея Навального.

О этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Большой семерки.

"Любое использование химического оружия где, когда-либо кем-либо, при любых обстоятельствах является неприемлемым и нарушает международные нормы, запрещающие применение такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию немедленно и вполне прояснить, кто ответственен за это возмутительное отравления и, помня об обязательствах России в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности", - отмечается в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что "это нападение на лидера оппозиции Навального является еще одним серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму России".

"Оно несет серьезную угрозу мужчинам и женщинам, вовлеченным в отстаивание политических и гражданских свобод, Россия сама обязалась гарантировать. Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, и гарантировать гражданам эти права, в том числе право на свободу самовыражения", - отметили министры иностранных дел G7.

Дипломаты пообещали "и в дальнейшем тщательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы относительно возмутительного отравления господина Навального".

"Мы решительно настроены поддерживать демократию, верховенство права и права человека в России и увеличить поддержку российского гражданского общества", - суммируется в заявлении.

Напомним: 20 августа российском оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, политика был срочно госпитализирован в местную больницу. Через 2 дня его перевезли в Берлин. Немецкие специалисты подтвердили факт отравления Навального нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

Источник

отравление, РФ, Навальный, G7
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