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Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили веществом одного класса

28.08.2020 / 10:18
Лечащие врачи российского оппозиционного политика Алексея Навального из немецкой клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением предпринимателя Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.

По данным The Insider, Der Spiegel и Bellingcat, специалисты предполагают, что Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев.

К этому семейству относятся инсектициды, такие как E605, а также нервные токсины, такие как зарин и еще более сильнодействующий препарат «Новичок», разработанный в российских лабораториях. Классическим антидотом является введение атропина, именно так сейчас лечат Навального.

24 апреля 2015 года Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали его сын и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления. Лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье «Новичка».

Через месяц Гебрев вышел из комы и его состояние стало улучшаться. Позже он рассказал Bellingcat и The Insider, что в мае его состояние вновь резко ухудшилось и он снова попал в госпиталь. На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит лишь два возможных мотива: во-первых, его компания производила поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании. Ранее The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel удалось установить настоящие и оперативные имена всех сотрудников ГРУ, участвовавших в этой операции, а также узнать обстоятельства и возможные мотивы покушения.

Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, Навального госпитализировали.

22 августа спецсамолётом его доставили в Берлин. Навальный находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Консилиум врачей Шарите 24 августа заявил, что клинические данные свидетельствуют о том, что Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы.

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отравление, Навальный
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