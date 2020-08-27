Войти | Зарегистрироваться
19:01

четверг,
27 августа
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

США предупредили РФ о возможных санкциях из-за Навального

27.08.2020 / 17:52
США предупредили Россию о возможных санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявили в МИД РФ после встречи заместителя госсекретаря США Стивена Бигана с министром Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда".

"Заранее определив случившееся как" инцидент ", американская сторона акцентировала, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что "обратили внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений".

Напомним, в понедельник 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают на его отравление.

Реагируя на это заявление, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии заявили о необходимости прозрачного расследования отравления Навального.

В Кремле заявили, что пока не видят повода для начала такого расследования.

Источник

США, санкции, РФ, Навальный
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.