США предупредили РФ о возможных санкциях из-за Навального

Об этом заявили в МИД РФ после встречи заместителя госсекретаря США Стивена Бигана с министром Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда".

"Заранее определив случившееся как" инцидент ", американская сторона акцентировала, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что "обратили внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений".

Напомним, в понедельник 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают на его отравление.

Реагируя на это заявление, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии заявили о необходимости прозрачного расследования отравления Навального.

В Кремле заявили, что пока не видят повода для начала такого расследования.

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