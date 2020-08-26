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Белорусы требуют свободных и честных выборов - Тихановская в ЕП

26.08.2020 / 15:54
Митингующие на улицах Беларуси требуют провести свободные и честные выборы в стране после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа.

Об этом оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила во время выступления на чрезвычайном заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента 25 августа.

"Требование белорусов очень простое: честные и свободные выборы. Это является требованием протестующих на улицах и работников на бастующих предприятиях по всей стране. Это требование всей нации", - сообщила она.

Тихановская добавила, что революция в Беларуси не является геополитической. "Эта революция не является ни пророссийской, ни антироссийской революцией. Это также ни "антиЕС", ни "проЕС-революция". Это демократическая революция. Это стремление страны самостоятельно определять для себя. Это стремление людей свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу", - сказала она.

Тихановская призвала все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

Лидер оппозиции также отметила, что Беларусь является частью Европы на культурном, историческом и географическом уровнях.

По ее словам, оппозиция готова к переговорам с властями. «Мы готовы определить переговорщиков (для диалога с властями Беларуси - ред.). Мы готовы рассмотреть посредничество международных организаций для помощи в диалоге», - сказала она.

Напомним, в Беларуси уже две недели продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Источник

Беларусь, Тихановская
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