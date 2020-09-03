Его хотели заставить молчать: Меркель об отравлении Навального

Брифинг немецкого канцлера транслировал телеканал Deutsche Welle.

Меркель подчеркнула, что судьба российского оппозиционера привлекла внимание всего мира и сейчас в Германии есть серьезные вопросы, на которые должно ответить правительство России.

"Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", - заявила она.

Немецкий канцлер добавила, что сейчас Германия информирует своих партнеров по НАТО и ЕС о результатах расследования отравления Навального. Они обсудят ситуацию и "в рамках договоренностей с Россией определятся с общей реакцией".

"Преступление против Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем", - добавила Меркель.

Напомним, в немецком правительстве заявили, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок". Доказательства наличия химического отравляющего вещества в организме оппозиционера обнаружили немецкие военные.

Германия не исключала введения санкций против России в случае подтверждения отравления Навального.

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