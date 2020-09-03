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Его хотели заставить молчать: Меркель об отравлении Навального

03.09.2020 / 09:44
Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на заявление немецких специалистов об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Меркель назвала тревожной эту информацию.

Брифинг немецкого канцлера транслировал телеканал Deutsche Welle.

Меркель подчеркнула, что судьба российского оппозиционера привлекла внимание всего мира и сейчас в Германии есть серьезные вопросы, на которые должно ответить правительство России.

"Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", - заявила она.

Немецкий канцлер добавила, что сейчас Германия информирует своих партнеров по НАТО и ЕС о результатах расследования отравления Навального. Они обсудят ситуацию и "в рамках договоренностей с Россией определятся с общей реакцией".

"Преступление против Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем", - добавила Меркель.

Напомним, в немецком правительстве заявили, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок". Доказательства наличия химического отравляющего вещества в организме оппозиционера обнаружили немецкие военные.

Германия не исключала введения санкций против России в случае подтверждения отравления Навального.

Источник

отравление, Меркель, Навальный
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