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Байден опережает Трампа в ключевых штатах

28.08.2020 / 10:49
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в шести так называемых «качающихся штатах» (swing states).

Об этом свидетельствуют данные опроса CNBC.

В США есть штаты, где кандидаты в президенты от Демократической и Республиканской партий имеют примерно равные шансы быть избранными. Именно на такие штаты обычно нацелены избирательные кампании.

Согласно результатам опроса, поддержка обоих кандидатов в таких штатах выглядит следующим образом: Аризона - Байден 49%, Трамп 47%, Флорида - Байден 49%, Трамп 46%, Мичиган - Байден 50%, Трамп 44%, Северная Каролина - Байден 48%, Трамп 47%, Пенсильвания - Байден 49%, Трамп 46%, Висконсин - Байден 49%, Трамп 44%.

Также в ходе опроса выяснилось, что 47% респондентов одобряют действия Трампа в борьбе с коронавирусом, что является самым высоким показателем с середины мая.

Ранее социологический опрос службы SSRS по заказу телеканала CNN показал, что за Трампа готовы отдать свои голоса 46% опрошенных, за Байдена - 50% респондентов.

Как сообщалось, выборы президента США назначены на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению своих обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джозеф Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

Источник

США, опрос, Байден, Трамп
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