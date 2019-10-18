В США задержали еще одного бизнесмена по делу о финансировании Трампа

Об этом сообщают Би-Би-Си, "The Guardian", "Independent"

Дэвида Корреа обвиняют в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США.

Предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям.

Это четвертый человек, арестованный за нарушения в финансировании избирательной кампании, связанные с партнерами Руди Джулиани.

44-летний Корреа был назван в обвинительном заключении вместе с двумя соратниками Джулиани и еще одним мужчиной, арестованным на прошлой неделе по обвинению в незаконном вкладе для поддержка Дональда Трампа на выборах.

Предыстория: ранее в США задержали предпринимателей из штата Флорида Игоря Фрумана и Льва Парнаса, а также жителя Калифорнии Андрея Кукушкина (Фруман и Кукушкин имеют украинские корни).

Их обвинили в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов другого государства.

Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.

По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

Все это происходит на фоне предвыборного скандала в США вокруг июльского разговора американского и украинского президентов, во время которого Дональд Трамп якобы склонял Владимира Зеленского расследовать дело сына своего потенциального конкурента Джо Байдена.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказывал, что на встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани обсуждал дело компании Burisma, с которой связан Хантер Байден.

Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.

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