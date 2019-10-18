На Житомирщине ПЦУ набирает священников по объявлениям на улице

Православная Церковь Украины разместила на сайте Житомирско-Овручской епархии объявление о наборе священнослужителей.

В частности на сайте епархии появилось сообщение о «наборе желающих принять священный сан».

Кроме того, руководство епархии организовывает экстренные курсы для желающих стать священниками ПЦУ.

Однако, видимо, информация, размещенная на сайте не привлекла к себе должного внимания.



Поэтому ПЦУ в Житомире решила набирать штат священников просто с улицы. Объявления появились на столбах города.