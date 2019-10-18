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На Житомирщине ПЦУ набирает священников по объявлениям на улице

18.10.2019 / 11:29
На Житомирщине ПЦУ набирает священников по объявлениям на улице
Объявление о наборе священников Источник: Житомирско-Овручская епархия ПЦУ
Объявления появились на столбах города

Православная Церковь Украины разместила на сайте Житомирско-Овручской епархии объявление о наборе священнослужителей.

В частности на сайте епархии появилось сообщение о «наборе желающих принять священный сан».

Кроме того, руководство епархии организовывает экстренные курсы для желающих стать священниками ПЦУ.

Однако, видимо, информация, размещенная на сайте не привлекла к себе должного внимания.

Поэтому ПЦУ в Житомире решила набирать штат священников просто с улицы. Объявления появились на столбах города.

Источник: Inpress.ua
пцу
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