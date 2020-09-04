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Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс

04.09.2020 / 12:48
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва и Минск "достигли прогресса относительно будущего Союзного государства".

Об этом сообщил Мишустин на встрече в Минске с и.о. президента Беларуси Александром Лукашенко в четверг, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались".

По словам Мишустина, стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

"Практически все ключевые министры российского кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - добавил премьер.

Напомним: с 2018 года Москва требует от белорусского президента Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются акции протеста против фальсифицированных Лукашенко выборов президента. Эксперты опасаются, что Лукашенко может "сдать независимость" страны в обмен на поддержку президента РФ Владимира Путина.

Источник

Беларусь, Путин, Лукашенко
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