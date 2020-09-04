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В Еврокомиссии дали понять, что быстрых санкций по делу Навального не будет

04.09.2020 / 12:17
В Европейской комиссии заявили, что вопрос санкций ЕС в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального может быть рассмотрен только после проведения расследования и установления виновных в нападении на политика.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом 3 сентября на брифинге в Брюсселе заявил спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано.

"На данном этапе нет расследования, которое бы указало, кто несет ответственность. Мы в ЕС были очень четкими в своей реакции: мы хотим увидеть, как ответственные привлечены к ответственности. Но для этого должно быть начато расследование, и должны быть результаты. Этого ещё нет. Поэтому сейчас сложно говорить о наказании", - заявил Стано.

Он отметил, что ЕС хочет видеть тщательное и заслуживающее доверия расследование, которое дало бы четкие ответы на все возникшие вопросы.

Отметив, что атака на Навального произошла на российской земле, Стано сказал, что "в интересах России - начать расследование вне зависимости от того, какими были предыдущие заявления или высказывания по этому поводу".

Стано, впрочем, признал, что Навальный - не первый, кто стал жертвой "трусливого и бесчеловечного нападения", и предыдущие случаи не были должным образом расследованы.

"Мы видели, как в России убивали других людей и заглушали голоса других оппозиционеров. Могу напомнить только Анну Политковскую, Сергея Магнитского, Бориса Немцова. Были у нас удовлетворительные результаты расследования их убийств? Что же, послужной список очень удачный", - отметил представитель.
Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервно-паралитического вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.

Источник

санкции, ЕС, Навальный
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