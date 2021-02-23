Войти | Зарегистрироваться
13:53

вторник,
23 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Главы МИД стран ЕС достигли договоренности о санкциях против РФ за арест Навального

23.02.2021 / 12:48
Министры иностранных дел стран ЕС достигли договоренности работать над санкциями против РФ в связи с арестом критика Путина Алексея Навального и преследованием оппозиции.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, передает "Европейская правда".

"Министры иностранных дел ЕС согласились продвигать вперед работу над новыми санкциями против России после заключения оппозиционера Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на следующей неделе должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применены санкции.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Посол РФ при ЕС Владимир Чижов то же время сказал, что Россия примет ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.

Напомним, 20 февраля российский суд признал виновным Навального по делу о якобы клевету на ветерана. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу "Ив Роше", но учли в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Источник

суд, санкции, ЕС, Навальный
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 февраля
22 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.