Войти | Зарегистрироваться
15:22

вторник,
23 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

"Дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию - Лукашенко

23.02.2021 / 13:50
22 февраля президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры. Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по сотрудничеству готовы к подписанию.

Об этом сообщает "Белта".

Также Лукашенко в разговоре с Путиным выразил надежду, что РФ и Беларусь возобновят автомобильное сообщение через границу уже к лету.

"Почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Беларуси и России готовы к подписанию", - сообщил он.

Ранее Лукашенко опроверг информацию, что Минск планирует запросить в России новый кредит.

"Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Напомним, глава МИД Беларуси назвал возможные темы переговоров Лукашенко и Путина.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с Лукашенко.

Источник

Путин, Лукашенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 февраля
22 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.