"Дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию - Лукашенко

Об этом сообщает "Белта".

Также Лукашенко в разговоре с Путиным выразил надежду, что РФ и Беларусь возобновят автомобильное сообщение через границу уже к лету.

"Почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Беларуси и России готовы к подписанию", - сообщил он.

Ранее Лукашенко опроверг информацию, что Минск планирует запросить в России новый кредит.

"Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Напомним, глава МИД Беларуси назвал возможные темы переговоров Лукашенко и Путина.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с Лукашенко.

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