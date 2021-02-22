Войти | Зарегистрироваться
18:04

понедельник,
22 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Вакцина Pfizer останавливает передачу коронавируса почти на 90%

22.02.2021 / 17:53
Вакцина Pfizer / BioNTech останавливает передачу коронавируса на 89,4 процента.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля, передает Spiegel.

Согласно первым выводам исследования, вакцина немецкой фармакологической фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer не только действует против болезни, но и в значительной степени препятствует передаче коронавируса. Было установлено, что вакцина на 89,4% эффективно предотвращала заражение Sars-CoV-2.

Отмечается, что эти данные могут быть решающими для дальнейшего течения пандемии.

Напомним, в Германии разрешены для использования три вакцины, из которых Pfizer / BioNTech была первой. На сегодняшний день в стране привито первой дозой 3179290 человек (3,8% населения), две дозы получила 1690351 человек.

Источник

коронавирус, вакцина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.