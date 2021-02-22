Вакцина Pfizer останавливает передачу коронавируса почти на 90%

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля, передает Spiegel.

Согласно первым выводам исследования, вакцина немецкой фармакологической фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer не только действует против болезни, но и в значительной степени препятствует передаче коронавируса. Было установлено, что вакцина на 89,4% эффективно предотвращала заражение Sars-CoV-2.

Отмечается, что эти данные могут быть решающими для дальнейшего течения пандемии.

Напомним, в Германии разрешены для использования три вакцины, из которых Pfizer / BioNTech была первой. На сегодняшний день в стране привито первой дозой 3179290 человек (3,8% населения), две дозы получила 1690351 человек.

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