Ядерна сделка: Иран готов к переговорам с США, но есть условие

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Voice of America.

По его словам, фактически США пока не изменили свою политику.

"Иран начнет переговоры по ядерной сделке, когда стороны вернутся к исполнению своих обязательств", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять+один" (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия).

Однако, США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарушил очередной пункт ядерного соглашения, превысив запасы хранения тяжелой воды. В МАГАТЭ заявили, что Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума.

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