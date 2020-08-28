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Путин: Россия подготовила силовиков для Беларуси

28.08.2020 / 14:16
Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси. Подразделения будут использованы только в случае обострения в стране.

Об этом в интервью "Россия 24" рассказал президент России Владимир Путин.

По его словам, в договорах о коллективной безопасности и о Союзном государстве есть статьи о помощи в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности.

"В этой связи у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Он хотел бы, что бы Россия при необходимости оказала помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Лукашенко попросил сформировать "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов".

"И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы не переступят границу и не приступят к разбою, не начнут жечь машины, дома и пытаться захватить административные здания", - добавил Путин.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что ситуация в Беларуси не предполагает оказание военной помощи со стороны Российской Федерации.

При этом подчеркивалось, что такая помощь может быть предоставлена только в случае внешней агрессии.

После выборов президента Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в стране.

Источник

Беларусь, Путин, Лукашенко
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