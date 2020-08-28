ВОЗ прогнозирует рост смертности от коронавируса к зиме

С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает The Guardian.

Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Клюге говорит, что "бдительность - ключевое слово".

Отметим, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.

Ранее сообщалось, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19.

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