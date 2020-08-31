Лукашенко в ближайшее время приедет в Москву говорить с Путиным

Об этом свидетельствует сообщение на сайте президента России

Отмечается, что во время телефонного разговора "Путин тепло поздравил" Лукашенко с днем рождения.

Дословно: "Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве".

Напомним: Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года. В воскресенье он празднует свой 66-й день рождения.

В день рождения Лукашенко в центр Минска стянули спецтехнику и автозаки, а площадь Независимости огородили.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

Источник